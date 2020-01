WhatsApp non funziona più su alcuni dispositivi: l’elenco completo (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Attenzione perché il nuovo anno porta tantissime novità, alcune non troppo belle: WhatsApp non funzionerà più su molti dispositivi; per continuare a usufruire dell’app bisognerà cambiare smartphone. La fine del 2019 ha portato tantissime novità, una di queste viene da casa Facebook/WhatsApp: la storica app di messaggistica non funzionerà più su una serie specifica di smartphone. … L'articolo WhatsApp non funziona più su alcuni dispositivi: l’elenco completo proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

fanpage : #WhatsApp, da oggi non potrai più usarlo se hai uno di questi telefoni - frafacchinetti : Cosa mi sono messo in testa? - NO LOZIONI MAGICHE ?? - NO POLVERI STRANE ?? - NO AUTOTRAPIANTO ?? - NO PARRUCCHINI… - robygravi : RT @NonEvoluto: #WhatsApp Dopo la #Fiorentina, ecco arrivare a 5 gg di distanza, anche la conferma della #Roma. Dovesse uscire il polacco,… -