Ultime Notizie Roma del 01-01-2020 ore 14:10 (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione in ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio la violenza contro le donne e profanazione di Dio lo ha detto il Papa nell’omelia della prima messa del 2020 A San Pietro Le donne sono fonte di vita Eppure sono continuamente offese picchiate violentate indotte a prostituirsi a sopprimere la vita che portano in grembo ogni violenza inferta alla donna e una profanazione di Dio parole del pontefice che poi ha invitato da associare pienamente le donne ai processi decisionali il bilancio della notte di capodanno e di un morto e decine di feriti ad Ascoli un uomo di 26 anni è rimasto ucciso dopo essere caduto per 100 metri in un dirupo per cercare di spegnere un incendio causato dai Botti nel napoletano il bilancio di 48 feritisono dei quali in gravi condizioni altre decine di feriti in provincia di Salerno 13 a ... Leggi la notizia su romadailynews

