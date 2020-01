Sorvegliato speciale rapina un bar portando via 1500 euro: arrestato (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Sofia Dinolfo L'uomo ha minacciato il titolare dell'attività con un trapano avvitatore tenuto dentro il giubotto, gli ha fatto credere di essere armarto di pistola, si è allontanato con il bottino ma è stato rintracciato dai carabinieri che lo hanno arrestato Sorvegliato speciale esce di casa per rapinare la vicina sala giochi, il titolare lo riconosce e ne nasce una colluttazione dove ha però la peggio: viene strattonato per terra e derubato dell’incasso della giornata, più di mille euro. Grazie ai passanti viene lanciato l’allarme ai carabinieri che arrestano il delinquente. È successo l’altro ieri a Mineo, in provincia di Catania e l’autore della rapina è Vincenzo Biagio Turrisi, 25enne del luogo, arrestato perché ritenuto responsabile di tentata rapina aggravata e violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale. L’uomo, dal passato poco tranquillo, due sere fa, ... Leggi la notizia su ilgiornale

