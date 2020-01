Salvini imita Papa Francesco: “Anche io strattonato da fan agitata” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Sono diverse le reazioni suscitate dal gesto di Papa Francesco che, strattonato da una fedele in Piazza San Pietro, ha risposto con un piccolo schiaffo sulle sue mani: anche Matteo Salvini è intervenuto sulla vicenda registrando un video che ripropone e imita quando successo al Pontefice con una variazione. Salvini imita Papa Francesco Il leader leghista, recatosi in montagna per passare il Capodanno insieme alla figlia, si è fatto immortalare in un video in cui ripropone quanto accaduto al Pontefice. Sullo sfondo di una pista da sci, si vede infatti lui che cammina e che all’improvviso viene “strattonato da una fan agitata“, che è niente meno che la fidanzata Francesca Verdini. A quel punto fa un balzo indietro ma, a differenza di quanto fatto da Papa Francesco che ha risposto con uno schiaffo sulle mani, Salvini porge due carezze alla ragazza. Francesca, dopo aver ... Leggi la notizia su notizie

Tino44588447 : RT @peppegiustolisi: #Salvini imita #BERGOGLIO irritato per lo strattonamento, ma conclude con una carezza. Evidentemente in Emilia-Romagn… -