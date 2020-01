Perché mi vergogno di Napoli dall’inizio dell’anno (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Riccardo Pazzaglia nel film "32 dicembre" descrisse bene l'inciviltà di una certa Napoli a Capodanno, quando spara botti (e non solo) pericolosi per la propria salute e per quella altrui. Continuo a non capire come mai nelle zone più povere della città si spendono cifre da nababbi per i fuochi: da dove arrivano questi soldi? L'inizio dell'anno nuovo dovrebbe essere un modo per ricominciare lasciandoci alle spalle le brutte esperienze del periodo precedente. E invece qui ogni Capodanno si contano i feriti dall'idiozia altrui. Leggi la notizia su napoli.fanpage

