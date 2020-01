Papa: “Violenza su donne profanazione di Dio. Migranti incinte giudicate numeri in esubero da chi ha pancia piena e cuore vuoto d’amore” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Una “profanazione di Dio” che è “nato da donna”. Così Papa Francesco nell’omelia dopo la messa di Capodanno ha definito la violenza contro le donne che, ha ricordato, sono “fonti di vita”. Eppure, ha sottolineato Bergoglio, vengono “continuamente offese, picchiate, violentate, indotte a prostituirsi e a sopprimere la vita che portano in grembo”. Il Papa ha sottolineato come “dal corpo di una donna è arrivata la salvezza per l’umanità” e spiegato che “da come trattiamo il corpo della donna comprendiamo il nostro livello di umanità”. “Quante volte il corpo della donna – ha commentato Francesco – viene sacrificato sugli altari profani della pubblicità, del guadagno, della pornografia, sfruttato come superficie da usare”. Quindi ha auspicato che venga “liberato dal consumismo” e ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

