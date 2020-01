Papa Francesco contro la violenza sulle donne: «È profanazione di Dio» (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Un’omelia, quella di Papa Francesco, tutta incentrata sulle donne. Il pontefice ha condannato duramente le violenze definendole «profanazione di Dio» , ha chiesto maggior coinvolgimento delle donne nei processi decisionali e ha ricordato come la Chiesa sia «donna e madre». «Le donne sono fonti di vita. Eppure sono continuamente offese, picchiate, violentate, indotte a prostituirsi e a sopprimere la vita che portano in grembo – ha spiegato il pontefice -. Ogni violenza inferta alla donna è una profanazione di Dio, nato da donna. Dal corpo di una donna è arrivata la salvezza per l’umanità: da come trattiamo il corpo della donna comprendiamo il nostro livello di umanità». «La donna è donatrice e mediatrice di pace e va pienamente associata ai processi decisionali. Perché quando le donne possono trasmettere i loro doni, il mondo si ritrova più unito e più in pace. ... Leggi la notizia su open.online

Corriere : Papa Francesco strattonato da una fedele si infuria e la schiaffeggia per liberarsi: i... - vaticannews_it : #31dicembre Per #PapaFrancesco l’anno che sta per chiudersi ha avuto come sempre ritmi altissimi, con momenti che r… - vaticannews_it : #31dicembre #PapaFrancesco al Te Deum: Dio abita la città e cambia la storia attraverso gli ultimi… -