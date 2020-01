Papa Francesco, arrivano le scuse: “Ho perso la pazienza” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) La mattina del 1 gennaio 2020, durante il primo Angelus dell’anno, Papa Francesco ha voluto scusarsi in diretta davanti alla folla oceanica presente in Piazza San Pietro per la reazione stizzita avuta nei confronti di una fedele la sera prima durante il Te Deum. Papa Francesco: “Ho perso la pazienza, mi scuso” Papa Francesco ha tenuto, nella mattinata del 1 gennaio 2020, il tradizionale Angelus di inizio anno, e ha voluto approfittare del momento di raccoglimento per scusarsi in diretta del comportamenteo avuto la sera precedente nei confronti di una fedele: “Tante volte perdiamo perdiamo la pazienza, e anche io la perdo. Chiedo scusa per il cattivo esempio di ieri“. Per i più che si fossero persi la scena, nella serata del 31 dicembre, dopo la solenne celebrazione del Te Deum nella basilica vaticana il Papa è andato in piazza San Pietro per ammirare il ... Leggi la notizia su notizie

