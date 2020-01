Mattarella, il pensiero per i disabili nel discorso di fine anno: “Quando perdiamo diritto di essere differenti, perdiamo privilegio di essere liberi” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) “Una associazione di disabili mi ha donato per Natale una sedia. Molto semplice ma che conserverò con cura perché reca questa scritta: ‘Quando perdiamo il diritto di essere differenti, perdiamo il privilegio di essere liberi’. Esprime appieno il vero senso della convivenza”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio di fine anno, cita un’associazione disabili, spiegando la sua idea di diversità. L'articolo Mattarella, il pensiero per i disabili nel discorso di fine anno: “Quando perdiamo diritto di essere differenti, perdiamo privilegio di essere liberi” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

