L’ex deputato Scotto (Mdp) aggredito a Venezia. «Urlavano Duce, Duce» (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Scotto: «Ho sporto denuncia». La moglie: «Un gruppo dietro di me canta "Anna Frank sei finita nel forno". Arturo dice “basta” e boom, si prende botte in testa e da vari lati». Speranza: «Nessuna violenza fermerà il tuo impegno per la libertà» Leggi la notizia su corriere

