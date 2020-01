L’arte scopica di Wally Bonafè al Pan di Napoli (Di mercoledì 1 gennaio 2020) di Maria Carla Tartarone Venerdì 20 dicembre è stata inaugurata al Pan la mostra della pittrice milanese Wally Bonafè, una mostra di “arte scopica”, in cui i quadri hanno caratteristiche particolari: non presentano più i soliti colori stabili, ma alcuni pigmenti fosforescenti che utilizzati alla luce dell’ambientale, buia, chiara o fosforescente, consentono una trasformazione dell’immagine e del cromatismo in relazione al tipo di luce presente o anche all’assenza di luce. La mostra è stata curata da Yvonne Carbonaro che ha richiamato L’arte di Pollock, che diceva: “La pittura è scoperta da sé. Ognuno dipinge ciò che è” rilevando che “nel caso di Bonafè è macchia”. La scrittrice poi aggiunge che l’artista grazie all’uso dei vari pigmenti fosforescenti consente alle sue opere di offrire una doppia percezione, che dimostra in Sala. Alla mostra è stato presente l’Assessore al Turismo e allo ... Leggi la notizia su ildenaro

