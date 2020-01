Incidente per Uccio De Santis. Il comico: “Ringrazio il Signore che mi vuole ancora in vita” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Brutto Incidente per Uccio De Santis. La macchina del comico pugliese si è ribaltata nella serata del 31 dicembre. Le sue condizioni. ROMA – E’ stato un Capodanno di apprensione per tutti i fan di Uccio De Santis, comico pugliese vittima di un brutto Incidente. L’artista, star del web, si stava recando a Vasto per uno spettacolo quando la sua macchina si è ribaltata. Immediata la chiamata al personale del 118 che l’hanno portato in ospedale per i controlli del caso. Molta paura per De Santis e la sua famiglia ma per fortuna l’inconveniente non ha avuto gravi conseguenze. Nelle prossime ore il comico potrebbe essere dimesso dall’ospedale per continuare la riabilitazione a casa. Uccio De Santis: “Ringrazio il Signore che mi vuole ancora in vita” Il timore dei fan per le sue condizioni di salute è svanito dopo il post dello ... Leggi la notizia su newsmondo

