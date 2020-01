Incidente d’auto per Balotelli dopo il Cenone di Capodanno: distrutta la macchina (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Balotelli, Incidente in auto dopo il Veglione di Capodanno: distrutta l’auto, lui è illeso Incidente di Capodanno per Mario Balotelli, il calciatore del Brescia che inizia così in malo modo il suo 2020. L’attaccante, come riporta il Corriere della Sera, nelle prime ore di questa mattina, 1 gennaio 2020, ha avuto un Incidente mentre era alla guida della sua automobile. Balotelli, di rientro a casa dopo aver festeggiato a Brescia l’arrivo del nuovo anno, ha perso il controllo della sua auto, una Fiat 500 Abarth, finendo contro il cancello di un’abitazione privata. La parte anteriore della sua macchina è andata distrutta. Balotelli è invece uscito illeso dall’Incidente ed è potuto rientrare nella sua abitazione a piedi. Il veicolo è poi stato rimosso in mattinata da un carro-attrezzi. LE ULTIME NOTIZIE DI SPORT Leggi la notizia su tpi

