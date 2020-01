Botti di Capodanno, a fuoco un molo sul lago di Como: fontana distrutta dai petardi a Menaggio (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Notte di Capodanno movimentata sul lago di Como, dove i Botti di fine anno hanno provocato danneggiamenti seri nel capoluogo, dove un ponte in legno è andato a fuoco a causa di un fuoco artificiale, ma anche a Menaggio, dove un petardo ha mandato in frantumi una storica fontana sul lungolago. Nel piccolo centro turistico sul Lario è in corso la ricerca dei responsabili. Leggi la notizia su milano.fanpage

