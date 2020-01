Botti, 48 feriti a Napoli e provincia (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Sono 48 i feriti della ‘guerra’ dei Botti a Napoli (22) e in provincia (26) secondo quanto fa sapere la Questura ed il Comando provinciale dei carabinieri; nessuno è in gravi condizioni. Quarantasei sono stati feriti da petardi, 2 da arma lanciarazzi. Risultano coinvolti anche tre minorenni. Un uomo di 41 anni ha subito l’amputazione della mano destra al Cardarelli di Napoli per le conseguenze dell’esplosione di un botto. Nella notte sono stati curati anche un 46enne che ha perso due dita della mano destra e un 47enne che ha avuto l’avulsione della prima falange del primo dito della mano destra. Lo riferiscono Fiorella Paladino, primario del Pronto soccorso, e Giuseppe Caruso, dirigente medico del Pronto soccorso. Finora 17 i casi di abuso di alcol, la gran parte riguardanti minorenni, due dei quali al limite del coma etilico. Tre persone sono rimaste ... Leggi la notizia su ildenaro

Agenzia_Ansa : Botti, un morto ad Ascoli e decine di feriti in tutta Italia #ANSA - MediasetTgcom24 : Botti di Capodanno, la Questura: 48 feriti a Napoli e provincia #napoli - TgLa7 : #Botti: due minorenni perdono la mano nel Milanese. Feriti in due episodi distinti un 23enne e un 14enne -