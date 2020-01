Yooka-Laylee and the Impossible Lair: Epic Games ci fa correre nel 2020 (Di martedì 31 dicembre 2019) Con il regalo di oggi, Yooka-Laylee and the Impossible Lair, Epic Games ci fa correre verso il 2020 con il più classico dei runner a scorrimento su tutti i PC Windows. Gioco pubblicato l’8 ottobre di quest’anno è in regalo fino a domani primo gennaio 2020 alle ore 17.L’iniziativa partita il 10 dicembre terminerà domani con l’ultimo gioco in regalo, il dodicesimo della promozione della software house. Per poter scaricare i giochi in regalo, disponibile uno ogni 24 ore, occorre registrarsi su Epic Games, a meno che tu non ti sia già registrato (per esempio per giocare al super noto Fortnite) utilizzando la propria mail oppure tramite uno dei social a cui si è iscritti.Ogni nuovo gioco GRATIS è disponibile solo per quel giorno, quindi non lasciartelo scappare. Puoi richiedere il gioco (o i giochi) gratis ogni giorno sul tuo smartphone se accedi all’Epic Games ... Leggi la notizia su pantareinews

