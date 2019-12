Umberto Gaudino torna single i fan in delirio (Di martedì 31 dicembre 2019) I fan felici per Umberto Gaudino che torna single, adesso potrebbe concretizzarsi la ship con Talisa Il ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi Umberto Gaudino è tornato single. Il giovane, che era fidanzato con Louise Heise, si è lasciato, e pare che la decisione sia stata presa di comune accordo. A confermare la notizia è un lungo post che i due hanno pubblicato su Instagram. Il post è stato pubblicato su entrambi i profili, il che ha dimostrato che i due si sono lasciati ma sono rimasti in buoni rapporti. Da questo momento i loro incontri saranno solo di natura professionale. Ma perché la coppia ha deciso di mettere fine alla loro relazione? C’è qualcosa sotto questa decisione, motivata apparentemente dalla fine dell’amore? I fan sono convinti di sì e qualcuno avanza anche delle ipotesi. Alcuni fan sono convinti che Umberto sia interessato a Talisa Ravagnani, la collega ... Leggi la notizia su kontrokultura

