Test delle farfalle | scegli quella che più ti piace e scopri come sei

Il Test delle farfalle, ti mostrerà che tipo di persona sei; scegli quella che più ti piace e scoprirai la tua vera personalità. Una cosa, però, devi sapere prima di iniziare. La tua scelta deve essere fatta istintivamente, con il cuore e non con la Testa… 1. Empatico La farfalla che hai selezionato mostra che sei sensibile e delicato. Ti piace aiutare gli altri e molte volte preferisci ascoltare piuttosto che parlare. La generosità che nutre il tuo cuore non ha limiti. Tuttavia, a volte, questo può farti molto male, perché ti dai completamente agli altri e ti dimentichi di te. Non lasciare che la tua virtù sia la tua carnefice, fissa dei limiti in modo che la tua capacità di sentire e amare sia giusta. 2. Naturale La natura e tu siete la stessa cosa. Ecco perché hai scelto la farfalla

