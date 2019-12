Stipendio Ibrahimovic al Milan, quanto guadagnerà lo svedese? Tutte le cifre dell’ingaggio (Di martedì 31 dicembre 2019) L’acquisizione di Zlatan Ibrahimovic da parte del Milan è stato sicuramente il movimento di mercato più importante di queste ultime settimane. Il club rossonero, infatti, ha dato una forte accelerata sul fronte del centravanti svedese (ormai svincolato dai Los Angeles Galaxy della MLS) rompendo gli indugi e, contemporaneamente, anche il salvadanaio. Il 38enne ex di Juventus, Inter, PSG, Barcellona e Manchester United, infatti, non sbarcherà certo gratis a Milanello. Nonostante il costo del suo cartello fosse pari a zero, sarà l’ingaggio a farsi sentire in maniera corposa sui bilanci della società Milanese. Andiamo ad analizzare nel dettaglio le cifre, le opzioni ed i bonus. Zlatan Ibrahimovic ha sottoscritto un contratto con il Milan delle durata di sei mesi (per cui si concluderà il 30 giugno 2020) per un ammontare di 3.5 milioni di euro. In caso di raggiungimento delle ... Leggi la notizia su oasport

