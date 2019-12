Scontrino elettronico obbligatorio per tutti: cosa cambia nel 2020 (Di martedì 31 dicembre 2019) Dal 1° gennaio scatta l'obbligo per tutti gli esercenti: addio ai vecchi scontrini e alle ricevute. E da luglio parte la... Leggi la notizia su today

Adnkronos : #Scontrino elettronico, da #gennaio obbligo per tutti - Agenzia_Entrate : #Scontrinoelettronico al via dal 1°gennaio: scopri l’area dedicata del sito dell’Agenzia con tutte le info per arri… - Today_it : Scontrino elettronico obbligatorio per tutti: cosa cambia nel 2020 -