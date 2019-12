Romania, donna prende fuoco in sala operatoria e muore una settimana dopo a causa delle ustioni riportate (Di martedì 31 dicembre 2019) Ha preso fuoco durante un’operazione chirurgica ed è morta una settimana dopo a causa delle ustioni riportate. È accaduto all’ospedale Floreasca di Bucarest, a causa di un errore dei chirurghi che hanno usato un disinfettante a base di alcol su una donna di 66 anni che doveva essere operata di tumore al pancreas. Durante l’operazione però, i medici hanno usato un bisturi elettrico che, a contatto con l’alcol, ha innescato una reazione che ha avvolto nelle fiamme il corpo della paziente. La donna ha subito ustioni sul 40% del corpo ed è morta in ospedale dopo una settimana. La polizia ha aperto un’indagine. La famiglia della vittima ha sporto denuncia affermando di non essere stata informata della gravità della situazione: ai parenti i fatti erano stati presentati come un semplice “incidente”. Anche il ministro della Salute, Victor Costache, ha ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

