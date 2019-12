Renzi alza la tensione, “Il Reddito di cittadinanza non funziona” (Di martedì 31 dicembre 2019) Matteo Renzi, “Il Reddito di cittadinanza non funziona, i populisti dovevano far sparire la povertà ma hanno fatto sparire la crescita”. Intervenuto ai microfoni de la Stampa, Matteo Renzi ha riacceso le discussioni sul Reddito di cittadinanza, definito come un provvedimento che non funziona, un errore dei populisti, che volevano sconfiggere la povertà. Matteo Renzi affonda il Reddito di cittadinanza: “Non funziona, i populisti hanno abolito solo la crescita” “Il Reddito di cittadinanza non funziona …, i populisti dovevano far sparire la povertà ma hanno fatto sparire solo la crescita”, ha dichiarato Matteo Renzi. “Che il Reddito di cittadinanza sia un sussidio che non funziona, lo dice la Guardia di Finanza, ma ormai lo stanno capendo tutti…”. “Ma io credo che non occorra aver fretta, bisogna lasciare ai 5 ... Leggi la notizia su newsmondo

