Paola Caruso e l’ex Francesco Caserta si stanno riavvicinando: “I sogni si avverano a Natale” (Di martedì 31 dicembre 2019) I sempre più frequenti scambi di like su Instagram e un’automobilina regalata al piccolo Michele per Natale firmano il riavvicinamento tra Paola Caruso e l’ex compagno Francesco Caserta, padre di suo figlio. Dopo essersi fatti la guerra in tv e sui social, i due si starebbero ritrovando. “I sogni si avverano a Natale” scrive lei sotto una foto del figlio. E, tendendo una mano all’ex, aggiunge: “Michele è uguale al papà”. Leggi la notizia su gossip.fanpage

