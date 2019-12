Irene Ferri in ospedale dopo lite con edicolante: “Sono sotto choc” (Di martedì 31 dicembre 2019) Vai in edicola per comprare il giornale e ti ritrovi in ospedale dopo un viaggio in ambulanza. È quello che è accaduto all’attrice Irene Ferri, che abbiamo recentemente visto anche nella fiction di successo Pezzi Unici. La lite, che si è consumata nella capitale, è finita su tutti i giornali. Ora arrivano la testimonianza diretta della Ferri e le dichiarazioni del suo legale. Tutto per una rivista da 5 euro Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Ferri sarebbe stata aggredita da una edicolante dopo aver provato ad acquistare una rivista. Il giornale riporta la deposizione dell’attrice agli agenti intervenuti sul posto: “Quella donna era una furia, sono sotto choc. Ero in fila per acquistare una rivista, avevo anche estratto cinque euro per pagare senza far aspettare i clienti dopo di me. C’era però gente e così ho lasciato il giornale all’edicola e sono andata via, senza ... Leggi la notizia su thesocialpost

