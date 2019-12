Investito dal camion dei pompieri, vigile del fuoco in ospedale (Di martedì 31 dicembre 2019) Un vigile del fuoco è stato Investito dal camion guidato da un collega, che gli ha calpestato entrambi i piedi mandandolo in ospedale. I medici sono poi dovuti intervenire d'urgenza per ricomporre le fratture riportate ai piedi, ma l'uomo non è in pericolo. La vicenda a Capaccio Paestum, nel Salernitano. Leggi la notizia su napoli.fanpage

