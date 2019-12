In sala operatoria usano il bisturi elettrico dopo l’alcool e incendiano una donna (Di martedì 31 dicembre 2019) Un episodio gravissimo, una vera tragedia è accaduta in una sala operatoria in Romania dove i chirurghi che dovevano operare una donna, paziente oncologica, hanno usato l’alcool sul suo corpo e, subito dopo, un bisturi elettrico che, a contatto con l’alcool ha preso fuoco creando ustioni sul 40% del corpo della donna. Questa tragedia è stata riportata dalla BBC che riferisce che questa tragedia è accaduta nell’ospedale Floresca a Bucharest. La donna che aveva 66 anni e aveva un tumore al pancreas è deceduta a seguito di questo terribile errore. Il personale medico che ha definito questa morte un “incidente” dovrà ora rispondere ai familiari che chiedono giustizia e che dicono: “Abbiamo saputo alcuni dettagli dai media, quando venivano trasmessi sulla tv. Non intendiamo sporgere denuncia, vogliamo solo sapere cosa è successo”. Il ministro della Sanità rumeno ... Leggi la notizia su baritalianews

