Il vero nemico in Call of Duty | Modern Warfare èuna sedia

Il vero nemico in Call of Duty: Modern Warfare è...una sedia (Di martedì 31 dicembre 2019) All'interno di Call of Duty: Modern Warfare ci sono moltissimi modi per morire, ma nessuno mai sospetterebbe di un'innocentissima sedia da ufficio.Eppure, a quanto pare, è proprio la sedia a mietere vittime. All'interno di un post pubblicato su Reddit, un utente ha mostrato che, facendo girare le sedie presenti nell'hotel della mappa St. Petrograd si innesca un particolare meccanismo che consente loro di uccidere all'istante il giocatore. Nel video fornito, il giocatore sta partecipando alla modalità Infected, ma a quanto pare si trova lo stesso problema anche in altre modalità.Sembra quindi che il problema delle sedie assassine si ritrovi solo in quella mappa. Nella mappa "Vacant" ad esempio, non si è in grado nemmeno di far girare le sedie presenti. Per adesso i giocatori hanno scoperto solo questo complemento d'arredo che causa morte certa, ma non è detto che anche altri oggetti come ... Leggi la notizia su eurogamer

