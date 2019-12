Everton, Ancelotti: «Sorpreso da questa squadra, Guardiola è un genio» (Di martedì 31 dicembre 2019) Carlo Ancelotti ha parlato della situazione che ha trovato sedendo sulla panchina dell’Everton: ecco le parole del tecnico Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa in vista della gara con il Manchester City. Ecco le parole del tecnico dell’Everton. Everton – «Sono rimasto Sorpreso dallo spirito di questa squadra. Il lavoro di Duncan Ferguson è stato davvero positivo perché ho trovato calciatori con grande carattere. Non ho cambiato tante cose, non ne ho avuto neanche il tempo». MANCHESTER CITY – «Sarà un test fantastico per noi, potremo capire a che punto siamo. Abbiamo fiducia e consapevolezza, vogliamo giocare una gara straordinaria. Pep è un grandissimo allenatore, ho un ottimo rapporto con lui e lo rispetto molto. È un genio, cerca sempre di proporre qualcosa di speciale in campo». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

bbchausa : Premier League: Ancelotti ya fara da nasara a Everton - SiamoPartenopei : Ancelotti e la frecciata allo spogliatoio del Napoli che in pochi hanno notato: 'Sorpreso dall'Everton' - ItaSportPress : Everton, Ancelotti: 'Con il City test fantastico, Guardiola un genio' - -