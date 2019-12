Discorso Mattarella: cambia la location del messaggio di fine anno | VIDEO (Di martedì 31 dicembre 2019) Discorso Mattarella: cambia la location del messaggio di fine anno VIDEO Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, cambia location per il suo tradizionale Discorso di fine anno. Per il messaggio di fine 2019 il capo dello Stato resta all’interno del Quirinale, ma si trasferisce dal consueto Studio della Palazzina a una sala meno nota del Palazzo presidenziale. Una novità di importanza non secondaria. Dietro alla decisione di cambiare, infatti, c’è un significato ben preciso: con il suo Discorso Mattarella vuole rivolgersi in modo più colloquiale agli italiani. Addio, quindi, a una sala più sfarzosa per passare a una location più disadorna. A mostrare il cambiamento è anche un VIDEO di backstage girato in queste ore al Quirinale e pubblicato sui canali social della Presidenza della Repubblica. Leggi anche: A che ora si tiene il Discorso di ... Leggi la notizia su tpi

Agenzia_Ansa : Il presidente #Mattarella lavora con il suo staff al discorso di fine anno. Coesione nazionale sarà il fil rouge… - fattoquotidiano : Bergamo, Salvini alla festa della Lega: “Il 31 tutti ad ascoltare il discorso del capo dello Stato”. Fischi e buu c… - Agenzia_Ansa : Conte verso la verifica, il primo nodo è la #prescrizione. Intanto è attesa per il discorso di fine anno di… -