Ciclismo, Vincenzo Nibali: “Basta con la mattanza sulle strade! Serve rispetto per noi ciclisti” (Di martedì 31 dicembre 2019) Un finale di 2019 intenso per Vincenzo Nibali. No, non stiamo parlando di gare per lo “Squalo dello Stretto”, ovviamente, ma il campione classe 1984 ha avuto modo di rilasciare alcune dichiarazioni importanti in questi ultimi giorni dell’anno. In primo luogo il vincitore di tutti e tre i Grandi Giri ha parlato a lato della consegna di un premio nella sua città natale da parte del “Rotary Club Stretto di Messina”. “Un riconoscimento che fa molto piacere, dato che non capita spesso di riceverne proprio in questa città – spiega Nibali a TuttoStretto.it – Il mio 2020 è già completo e il programma delineato, ad eccezione di qualche piccolo cambiamento per avvicinarmi al Giro, come Milano-Sanremo, Tirreno-Adriatico o Liegi-Bastogne-Liegi cercando la migliore condizione. Le Olimpiadi saranno il fulcro e farò di tutto per ben figurare perché si ... Leggi la notizia su oasport

