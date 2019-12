Checco Zalone: “Se Tolo Tolo si rivelasse un flop, molti esulterebbero” (Di martedì 31 dicembre 2019) Checco Zalone e la competitività del cinema italiano: nel settore si gongola più per i fallimenti altrui che per i successi Chi ben lo conosce è pronto a giurarlo: Luca Medici e l’alter-ego Checco Zalone non sono la stessa persona. Perché lo diciamo? Perché ancora qualcuno crede il contrario e tempesta il comico pugliese di imperterrite critiche, aggrappandosi alle motivazioni più puerili. Il trailer di Tolo Tolo ha irritato i critici, principalmente per la colonna sonora appositamente scritta, L’Immigrato. Intervistato da Il Fatto Quotidiano, la dicotomia emerge chiaramente. Gli spettatori hanno sempre applaudito l’ironia dissacrante di Checco Zalone, nel quale spesso si possono identificare, e Luca Medici teme, di volta in volta, di non riuscire a replicare i fasti passati. La nuova pellicola, in uscita nelle sale il prossimo 1° gennaio, ha richiesto parecchio lavoro, ma soprattutto ... Leggi la notizia su kontrokultura

