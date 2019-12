Cenone di Capodanno 2020: a Napoli vince la tradizione tra capitone, cozze e baccalà (Di martedì 31 dicembre 2019) Gamberi, calamari, salmone, baccalà, frutti di mare: come da tradizione i napoletani si apprestano a celebrare la fine dell?anno e l?inizio del nuovo con un ricco menù a... Leggi la notizia su ilmattino

campobassolive : In famiglia o con amici, a casa o al ristorante, per il cenone campobassani fedeli alla #tradizione. In tavola… - VisitTrentino : Tutto pronto per il cenone...? E dopo cosa si fa...? ??Ecco qua un elenco di tutti gli eventi che vengono organizza… - MiTomorrow : A casa oppure al ristorante? Ecco cosa faranno i milanesi per il cenone di Capodanno ?? -