Calciomercato Roma, Friedkin sogna in grande: due big per giugno (Di martedì 31 dicembre 2019) Calciomercato Roma, Friedkin è appena arrivato e già sogna in grande: nel mirino ci sono due big per la sessione di giugno L'arrivo di Friedkin ha acceso la fantasia a Roma. Anche e soprattutto in tema di Calciomercato. Con i giallorossi attenti alle situazioni di Politano e Faraoni per gennaio, ma soprattutto focalizzati alla sessione di giugno. Quando il neo proprietario in pectore del club sogna un paio di colpi in grande, soprattutto in attacco. I nomi caldi, secondo La Gazzetta dello Sport, sono allora quelli di Mertens e Piatek. Il primo a Napoli ha un ingaggio molto alto, il secondo potrebbe venir confinato nel progetto del Milan dall'arrivo di Ibra.

