Bruciata viva dai medici per errore durante un’intervento chirurgico (Di martedì 31 dicembre 2019) Tragedia in Romania: una donna di 66 anni è morta Bruciata viva durante un’operazione chirurgica. La vicenda si è verificata domenica 22 Dicembre 2019. La paziente è morta una settimana dopo, in seguito ad alcuni giorni di agonia. La 66enne aveva riportato ustioni gravissime su oltre il 40% del corpo. La donna si trovava ricoverata all’ospedale Floreasca di Bucarest per un cancro al pancreas. In base ad una prima ricostruzione, la vittima, durante l’intervento, aveva ricevuto un trattamento con un disinfettante a base di alcool. I medici avevano poi deciso di usare un bisturi elettrico. Non appena lo strumento ha toccato la paziente, la donna ha preso fuoco con ustioni che si sono rivelate fatali. Le fiamme sono state spente grazie ad un’infermiera che ha prontamente gettato un secchio d’acqua sulla paziente. Le autorità locali avevano rivelato ... Leggi la notizia su notizie

