Assicurazione auto, focus sull'impatto della scatola nera (Di martedì 31 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiAl sud Italia, il costo dell'RCA è da sempre molto alto, soprattutto in regioni come la Campania, la Calabria e la Puglia. In città come Napoli e Caserta, infatti, i premi assicurativi risultano essere molto più alti rispetto alle altre città italiane. Questo avviene a causa di pochi automobilisti disonesti che continuano a perpetuare truffe ai danni delle case assicurative. Negli ultimi anni, però, si sta avendo un cambio di tendenza grazie anche all'installazione della scatola nera. La percentuale di black box oggi installate sulle vetture è aumentata sensibilmente, soprattutto nelle aree meridionali. Si è calcolato che nel sud Italia ogni dieci nuovi contratti di Assicurazione, almeno cinque prevedano l'installazione della scatola nera. I motivi di questo aumento sono riconducibili alla possibilità di ricevere uno sconto da parte delle diverse ...

