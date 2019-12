Un anno di Parlamento “cafonal”: insulti, lanci di fogli, magliette di Bibbiano e gli attacchi tra Conte e Salvini. Il 2019 tra Camera e Senato (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il Parlamento, nel 2019, ha vissuto un anno particolarmente intenso per via, soprattutto, dei cambi di alleanze dovuti alla fine dell’esperienza del governo Conte 1, appoggiato da Lega e Movimento 5 stelle, e la nascita del Conte 2, sostenuto da M5s-Pd-Leu (con la distinzione, in un secondo momento, del nuovo gruppo di Italia Viva). Con l’ovvia conseguenza – alimentata da un linguaggio che sempre più spesso dimentica di accompagnarsi al necessario decoro istituzionale – di scambi di accuse e attacchi che in certi casi hanno travalicato il merito politico. Da sottolineare le fasi salienti dell’anno che si sta per concludere: il famoso discorso di dimissioni di Giuseppe Conte in Senato rivolto all’ormai ex compagno di avventura, l’allora ministro dell’Interno e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini; la maglietta, esibita in Aula, con ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

