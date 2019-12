Udinese, plusvalenze da record: dal 1992 ricavi per 755 milioni (Di lunedì 30 dicembre 2019) L’Udinese ha fondato un vero e proprio modello: scovare i talenti, apprezzarne da vicino le prestazioni e puntare sulle plusvalenze Il modello Udinese è oramai noto a tutti: il club della famiglia Pozzo (grazie ad una splendida organizzazione dello scouting) ha sempre scovato talenti sconosciuti per poi rivenderli, con plusvalenze da capogiro. Come riportato da Calcio e Finanza, i friulani dal 1992 hanno totalizzato un ricavo dalle plusvalenze pari a 755,6 milioni di euro. Grazie, infatti, alle cessioni di giocatori come Amoroso, Handanovic, Asamoah, Sanchez, il club friulano ha potuto mettere insieme questa somma esorbitante. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

pale9B : RT @CalcioFinanza: Udinese, dal 1992 oltre 750 milioni in plusvalenze: da Amoroso a Meret, i migliori affari - i_essio : RT @CalcioFinanza: Udinese, dal 1992 oltre 750 milioni in plusvalenze: da Amoroso a Meret, i migliori affari - FinancialSs : Udinese, dal 1992 750 mln in plusvalenze: i migliori affari #calcio #finanza -