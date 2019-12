Trono Over news, Ursula Bennardo sbotta: “Si devono vergognare!” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Ursula Bennardo sbotta sui social: “Le donne che fumano in gravidanza si devono vergognare!” L’anno nuovo (il 2020) è alle porte ed è tempo di bilanci. Se molti tronisti di Uomini e Donne possono festeggiare con il loro amore o in famiglia, Ursula Bennardo, che ha trovato il compagno di una vita in Sossio Aruta al Trono Over, ha fatto i bilanci del 2019 sul suo profilo Instagram dove ha anche trovato il tempo per sbottare contro tutte quelle donne che continuano a fumare anche durante la gravidanza: “Approfitto per dire a quelle donne che non hanno smesso di fumare in gravidanza e durante l’allattamento che si devono vergognare!” Ha poi continuato dicendo: “Non esiste il ‘Non ce l’ho fatta’. Anche io ho sofferto all’inizio e ho voluto ogni giorno, ma non l’ho fatto per la sua salute. Prima i figli poi noi”. ... Leggi la notizia su lanostratv

