Torino, si suicida in carcere ma le guardie non se ne accorgono: la procura apre un’inchiesta (Di lunedì 30 dicembre 2019) Torino, suicida in carcere e guardie non se ne accorgono: aperta inchiesta Lo scorso 10 novembre a Torino Roberto Del Gaudio, detenuto per aver ucciso la moglie con un punteruolo ad agosto, è morto suicida nella sua cella nel carcere Lorusso e Cutugno: adesso, però, la procura ha aperto un’inchiesta sul fatto, visto che la ricostruzione e le testimonianze fornite dalle guardie della polizia penitenziaria non hanno convinto del tutto i pm. Quella sera Del Gaudio, 65 anni, impiegò circa venti minuti a compiere il suo gesto: si impiccò alla finestra utilizzando come cappio i pantaloni del suo pigiama. Nei filmati delle telecamere interne si vede chiaramente il detenuto armeggiare con il cappio improvvisato, cercando di testare la tenuta del nodo prima di appendersi e suicidarsi. Gesti inequivocabili che, secondo gli inquirenti, non potevano sfuggire alle guardie carcerarie, che hanno ... Leggi la notizia su tpi

