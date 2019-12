Sharon Stone si iscrive a una app di incontri ma in molti pensano che sia un fake e le bloccano l’account. Lei su Twitter: “Ehi, mi state boicottando?” (Di lunedì 30 dicembre 2019) È capitato a tutti di pensare di iscriversi a una app di incontri. O quasi a tutti. E in molti l’hanno poi fatto. Chi invece rinuncia, spesso lo fa pensando: “Certo non potrò incontrarci la donna (o l’uomo) dei miei sogni“. E invece proprio la donna dei sogni di milioni di uomini in tutto il mondo frequenta le app di incontri: si tratta di Sharon Stone. Peccato che in molti hanno pensato che si trattasse di un fake e così la app in questione – Bumble – le ha bloccato l’account. La star di Basic Instinct è ricorsa a Twitter per protestare ed è stata subito riammessa, con gli auguri della direttrice editoriale Clare O’Connor: “Spero che tu possa trovare il tuo tesoro”. “Hanno chiuso il mio account. Alcuni utenti hanno riferito che non potevo essere io! – ha twittato l’attrice 61enne ai suoi 127.291 follower, secondo ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

