Sharon Stone bannata dall'app di incontri: «Credevamo fosse un fake» (Di lunedì 30 dicembre 2019) La prima notizia è che persino Sharon Stone, attrice dal fascino intramontabile, utilizza le app di incontri. Nell'immaginario di molti, i servizi come Bumble – "sinonimo di cambiamento e rivoluzione dell'incontro online, sia in amicizia che in amore", si legge sul sito – sono utilizzati da chi è in cerca di avventure fugaci o da chi non riesce a trovare affetti fuori dal mondo virtuale. La vicenda di Sharon Stone dimostra invece che è così variegata la tipologia di avventori di app e siti di incontri: impossibile giungere a conclusioni e giudizi affrettati. Ad ogni modo, la seconda notizia riguardo l'attrice è che Bumble, il servizio al quale si era iscritta ha bloccato il suo profilo. Così Stone è ricorsa a Twitter per manifestare il suo disappunto. I went on the @bumble dating sight and they closed my account.

