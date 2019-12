Save the Children,7 mln bambini al gelo

Sono quasi 7 milioni iche chiuderanno l'anno da sfollati, lontano dalle proprie case, in tende leggere o addirittura all'aperto, rischiando di morire per il freddo, in Europa, Medio Oriente e Asia. E' l'allarme lanciato dathe. In Siria 2,6 milioni disono sfollati a causa di quasi 9 anni di conflitto,costretti in rifugi fatiscenti, spesso senza energia elettrica. Altri 2,5 milioni di bimbi sono fuggiti in altri Paesi, dove spesso le temperature sono rigide, come il Libano.(Di martedì 31 dicembre 2019)