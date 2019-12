Sanità: Sis 118, in arrivo linee di indirizzo per sistema d’emergenza (Di lunedì 30 dicembre 2019) Si è insediato a Roma il nuovo Consiglio direttivo nazionale della Società italiana sistema 118 (Sis 118). Il presidente riconfermato del Sis 118, Mario Balzanelli, fa il punto sui traguardi per il biennio 2020- 2021: “A inizio del nuovo anno metteremo a disposizione del ministro della Salute Roberto Speranza, di Agenas e dell’Istituto superiore di Sanità (Iss), le ‘linee di indirizzo terapeutico della medicina di emergenza territoriale 118 nazionale’, realizzate in collaborazione con la cattedra di Anestesia-rianimazione-terapia intensiva dell’università Campus Biomedico di Roma, diretta da Felice Agrò – prosegue Balzanelli – conformi alle vigenti linee guida scientifiche internazionali e aggiornate annualmente, finalizzate ad assicurare, sull’intero territorio nazionale, pari possibilità di erogazione delle cure nonché standard omogenei del massimo ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

