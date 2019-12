Raffaele Santagata, calciatore diciottenne del Casarano si è spento (Di lunedì 30 dicembre 2019) Raffaele Santagata, 18 anni, calciatore del Casarano si è spento il 30 dicembre 2019 all’ospedale Cardarelli di Napoli. Il ragazzo combatteva contro una brutta malattia ed era in coma in seguito a un delicato intervento. Poco fa la notizia che nessuno avrebbe voluto sentire: la giovane promessa del calcio non ce l’ha fatta. Una terribile notizia è stata comunicata a metà pomeriggio dai medici del Cardarelli di Napoli: Raffaele Santagata, calciatore diciottenne del Casarano si è spento all’età di 18 anni, a causa di una brutta malattia che lo ha strappato via all’affetto dei suoi cari in pochissimo tempo. Sui social il dolore del club rossoblu: “Compagno, amico e ragazzo speciale al quale in questi anni tutti si erano affezionati e che resterà per sempre nei nostri ... Leggi la notizia su bigodino

