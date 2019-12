Previsioni meteo Capodanno 2020: bel tempo e clima mite il 31 dicembre e 1 gennaio (Di lunedì 30 dicembre 2019) Che tempo farà l’ultima notte dell’anno e come inizierà il 2020? Le Previsioni meteo di Capodanno fanno riferimento a un vasto anticiclone pronto ad avvolgere il Paese. Ci avviamo dunque verso un 31 dicembre e un 1 gennaio con sole e cieli prevalentemente sereni. In Pianura Padana non mancherà la nebbia. Leggi la notizia su fanpage

