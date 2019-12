Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Laè sempre intoccabile e “paradossalmente” oggi, quando lasta per entrare in vigore e B. il fu onnipotente prescritto (9 volte) ex presidente del Consiglio è a capo di una Forza Italia senza più dirigenti né elettori, il fronte parlamentare e mediatico è più granitico e agguerrito che maiuna previsione normativa di elementare buon senso ed equità che si limita ad equiparare la legislazione italiana a quella europea. Naturalmente – per quanto ingenui e sprovveduti – avevamo capito da tempo che il macigno dellaintesa come diritto all’impunità percoloro che si possono permettere manovre dilatorie, richieste di ricusazione e rimessione a gogò, cavilli su cavilli pur di raggiungere l’agognata meta dell’impossibilità di essere giudicati, spacciata ovviamente per “assoluzione”, ...

TutteLeNotizie : Prescrizione, guai a chi la tocca! Tutti contro la riforma Bonafede -