Per il decimo anno l’Inps chiude in disavanzo. A Quota 100 andranno 5,2 miliardi, al reddito 7,1 (Di lunedì 30 dicembre 2019) Anche nel 2020 il bilancio dell’Inps chiuderà in disavanzo ma questa volta senza entrare in esercizio provvisorio. Nell’anno in arrivo l’Istituto prevede di pagare prestazioni per 341 miliardi circa, di cui 5,2 legati al secondo anno di sperimentazione di Quota 100 e 7,1 per il reddito di cittadinanza Leggi la notizia su ilsole24ore

