Milano in continua crescita: in aumento anche le aziende (Di lunedì 30 dicembre 2019) Dopo la crescita delle richieste di lavoro, sono in aumento anche le aziende ai piedi della Madonnina. Dal 2018 al 2019 sono aumentate del’1%: può sembrare poco, ma rappresenta invece una grande conquista per il capoluogo lombardo. Le attività maggiormente presenti sono quelle commerciali (74 mila), le costruzioni (41 mila), le attività immobiliari (30 mila) e le manifatturiere (29 mila). Tra i settori che crescono di più troviamo la finanza (+4,9%), la ricerca, le attività professionali (+4,4%), le attività di istruzione (+3,2%), sanità (+3,5%), comunicazione (+2%) e la sempre in crescita ristorazione (+1,6%). aumento delle aziende a Milano Il 2019 è stato un anno pieno di premi per il capoluogo lombardo che, dopo il premio per miglior qualità della vita, sale sul podio di un altro settore. La città meneghina si fa spazio nella classifica delle province italiane per il numero di ... Leggi la notizia su notizie

