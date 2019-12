Meret e Zielinski, c’è il Napoli nel record plusvalenze dell’Udinese (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il “Modello Udinese” dell’era Pozzo ha solide basi nel calciomercato. Dal 1992 sono oltre 750 i milioni di euro in plusvalenze. In pratica il 41% del fatturato complessivo. Lo scrive Calcio e Finanza. La relazione sulla gestione allegata al bilancio 2019 – il primo in utile dal 2012-13 – certifica che il modello funziona benissimo: “La politica aziendale della società, da sempre perseguita, incentrata sulla ricerca e la valorizzazione di giovani calciatori sta continuando a dare risultati molto positivi anche in un contesto di mercato sempre più competitivo. L’esperienza acquisita e consolidata nel tempo, il cosiddetto “Modello Udinese”, nella ricerca di giovani e promettenti calciatori si conferma come elemento distintivo della società nel panorama del calcio professionistico”. A far segnare il record di plusvalenze sono stati anche Meret e Zielisnki. La ... Leggi la notizia su ilnapolista

