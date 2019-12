Mattino – Formisano | “Il nuovo regolamento renderà il San Paolo un luogo più sicuro per

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Surreale, definisce ilil clima che si vive da qualche tempo al San, pochissimi tifosi e curve vuote, senza cori e senza bandiere. La causa di questo abbandono non è da ricercarsi solo nella crisi di risultati, ma molto di più nell’applicazione deld’uso dello stadio che ha creato ben più di una polemica tra tifoseria e tifosi. Il Napoli e la Questura si sono messi d’impegno per far rispettare ild’uso dell’impianto di Fuorigrotta, cosa che non ha riscontarto l’approvazione dei gruppi ultras che hanno preferito abbandonare lo stadio Alessandro, Head of Operations del Napoli, ha rilasciato un’intervista a tal proposito al“Il nostro club applica, come tutte le squadre, gli obblighi di legge previsti per gli stadi con capienza superiore ai 7.500 posti. Ilsistema di ...

napolista : Mattino – #Formisano: “Il nuovo regolamento renderà il #SanPaolo un luogo più sicuro per tutti” L’Head of Operatio… -